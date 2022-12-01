Генсек НАТО відповів, чи може Україна атакувати військові цілі на території РФ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що не країнам Альянсу вирішувати, чи варто Україні завдавати ударів по військових цілях на території Росії, повідомляє Новое время.

Під час брифінгу в Берліні, відповідаючи на запитання журналіста, чи не настав час «вражати не тільки ракети, що летять, а й місця, звідки вони летять», Столтенберг нагадав, що НАТО не є частиною конфлікту в Україні.

"Не нам приймати рішення, але важливим є те, що ми даємо Україні можливість оборонятися" , — відповів генсек.

Він додав, що НАТО надає зброю, яка дозволяє Україні захищати себе, включаючи ППО та артилерію. Столтенберг підкреслив, що Альянс продовжить підтримувати ЗСУ стільки, скільки потрібно.

"У нас немає військ, і немає присутності у повітрі України. НАТО лише підтримує Україну у її праві на самооборону" , - сказав він.

Раніше глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що Україна повинна мати право бити по військових цілях на території Росії після масового обстрілу української критичної інфраструктури.