Кубракова призначили віце-прем'єром - міністром інфраструктури і розвитку

Верховна Рада звільнила Олександра Кубракова з посади міністра інфраструктури і призначила його на посаду віце-прем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив у Telegram нардеп Ярослав Железняк.

За словами Железняка, за звільнення Кубракова з посади міністра інфраструктури проголосували 242 нардепи, за призначення віце-прем'єром - 263.

Так, за призначення проголосували 200 нардепів від "Слуги народу", 13 - від "Платформи за життя та мир", 9 - від "За майбутнє", від "Довіри" - 15, "Відновлення України" - 10, позафракційні - 10, "Голос" - 6. "Батьківщина" і "ЄС" - 0.

Перед цим у Верховну Раду внесли подання на призначення Олександра Кубракова на посаду віце-прем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Також у Раді перед цим зареєстрували проєкт постанови про звільнення Кубракова з посади міністра інфрастрруктури.

Нагадаємо:

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков написав заяву про звільнення - очікується, що він стане віце-прем’єром, який буде відповідати за інфраструктуру та регіональний розвиток.

Раніше УП писала, що Міністерство розвитку громад та територій України можуть об‘єднати із Міністерством інфраструктури.