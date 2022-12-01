Подоляк: Втрати України становлять до 13 тисяч загиблих захисників

Втрати України під час повномасштабної війни, розв’язаної Росією, складають до 13 тисяч загиблих захисників, повідомляє Новое время.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі 24 каналу в четвер, 1 грудня.

"Безперечно, пані Урсула помилилася — це очевидно. Тому вони видалили це відео, прибрали ці цифри — ми маємо офіційні оцінки Генштабу, які озвучує верховний головнокомандувач. Вони складають від 10 до 12,5—13 тисяч загиблих… Так, у нас більше втрат через поранення" , — сказав він.

Подоляк також наголосив, що кількість загиблих цивільних українців — «точно не 20 тисяч», і ця цифра може бути значною. Він нагадав, що на тимчасово захоплених росіянами українських територіях багато масових поховань і катівень: «Ми кажемо на різних міжнародних майданчиках, що Росія воює не з військовими — там вона програє війну. Вона воює з цивільним населенням».

Напередодні схожу цифру озвучив радник ОП Олексій Арестович. Він сказав, що загинули «дещо більше 10 тисяч» захисників із Сил оборони України, десятки тисяч поранені, але 96% з них повертаються на фронт. Втрати окупантів, за словами Арестовича, вищі приблизно в сім-вісім разів.

Раніше прессекретар президента Сергій Никифоров заявив, що достовірну інформацію про втрати мають озвучувати лише головнокомандувач, міністр оборони чи верховний головнокомандувач. Він сказав, що президент України оприлюднить офіційні дані, «коли настане слушний момент».

30 листопада президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що втрати України під час повномасштабної війни нібито склали 100 тисяч військових і 20 тисяч цивільних. При цьому не було уточнено, звідки ці цифри.

За деякий час цю частину заяви вирізали з промови голови Єврокомісії. Також вона зникла у текстовій версії.

11 листопада президент України Володимир Зеленський казав, що втрати країни-агресора Росії у війні проти України вдесятеро перевищують українські. 4 листопада глава держави заявляв, що російські окупанти втратили на Донеччині стільки своїх військових і боєприпасів, «скільки, напевно, не втрачали у двох Чеченських війнах разом узятих».

За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 89 440 тисяч своїх військових.