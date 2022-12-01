У Білорусі очікується активізація військових: у ГУР дали пояснення

У Білорусі очікується активізація бойової підготовки у зв'язку із початком в армії країни нового навчального року, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив представник Головного управління розвідки МО України Вадим Скибіцький, повідомляє його Telegram відомства.

"У Білорусі очікуємо активізацію бойової підготовки, тому що з 1 грудня у ЗС цієї країни починається новий навчальний рік. Війська виходитимуть на полігони, відпрацьовуватимуть різні питання бойового узгодження, перевірки пологів та військ. Тож очікуємо на білоруській території активних заходів, насамперед всього з оперативної та бойової підготовки" , - зазначив Скибицький.

Він також підкреслив, що на території Білорусі не фіксується створення потужного наступального угруповання, подібного до того, яке було розгорнуто в січні-лютому.

"На перспективу зберігається загроза застосування угруповання союзної держави Білорусія-Росія. Однак для цього недостатньо озброєння. Наразі Росія активно знімає озброєння та військову техніку зі зберігання зі складів, з арсеналів, з центрів забезпечення мобілізаційного розгортання для того, щоб заповнити втрати та укомплектувати створені по мобілізації з'єднання та частини" , - додав він.

Раніше в ГУР заявили, що готовності росіян до повторного наступу з боку Білорусі поки не спостерігається. Але якщо ворог почне, зокрема, розгортати систему управління угрупуванням воєнного часу, це стане своєрідним "маркером" вторгнення.

Крім того, як розповів директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь у росіян поки що немає достатньої кількості особового складу та військової техніки для формування угруповання для наступу на Україну з боку Білорусі.