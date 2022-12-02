Сніг з дощем та пориви вітру: прогноз погоди на сьогодні
Сьогодні, 2 грудня, у деяких регіонах нашої країни очікується сніг та дощ. Також прогнозується ожеледиця та пориви вітру, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.
Погода в Україні
За даними синоптиків, сьогодні буде хмарно з проясненнями. У південно-західних областях невеликий сніг, місцями дощ. На решті території без істотних опадів.
На заході та півночі можлива ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с. Проте на сході та південному сході місцями пориви до 15-20 м/с.
Стовпчики термометрів покажуть вночі в середньому до -5 градусів, а в північних та східних областях до -9 градусів. Вдень від -2 до +3 градусів.
У Криму дощ, температура вночі до +5, вдень +4 +9 градусів.
Погода в Києві
У столиці сьогодні без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі -4 -6 градусів, а вдень очікується до -2 градусів.