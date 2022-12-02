Імпорт авто в Україну впав у рази і справа не у війні

Завершення терміну дії пільгового розмитнення стало причиною значного скорочення імпорту автомобілів в Україну. Нагадаємо, що розмитнити автомобіль без сплати основних податків (мита, акцизу та ПДВ) можна було в період з 1 квітня до 30 червня 2022 року, повідомляє Автоцентр.

У третьому кварталі 2022 року українці ввезли 53,3 тисяч легкових автомобілів. Їхня загальна митна вартість склала 641,5 мільйонів доларів. Як зазначається, порівняно з тим самим періодом 2021 року імпорт скоротився у 3,6 раза, а порівняно з попередніми трьома місяцями 2022-го – у 4,3 раза.

Основним чинником падіння називають старі автомобілі, чисельність яких у звітному періоді склала 43,1 тис. одиниць. Це на 81% менше, ніж у другому кварталі 2022 року та на 74% менше, ніж у липні-вересні 2021 року.

Імпорт нових «легковиків» щодо третього кварталу 2021 року скоротився на 63%. І водночас зріс у 2,2 рази щодо другого кварталу поточного.