Маск заявив про підтримку конкурента Трампа на виборах у США

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що на виборах президента США підтримає губернатора Флориди Рона ДеСантіса, який є головним конкурентом Дональда Трампа по Республіканській партії, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Зазначимо, що ДеСантіс раніше здобув переконливу перемогу на проміжних виборах до Конгресу США у листопаді, тоді як Трампа критикували за те, що республіканці не змогли підняти обіцяну "червону хвилю" після поразки ключових кандидатів.

Колишній американський президент публічно негативно висловлюється про свого однопартійця губернатора Флориди.

Також Маск забанив у Твіттері обліковий запис Каньє Веста за заклики до насильства. Днями знаменитий музикант та продюсер зізнався, що симпатизує нацистам та Володимиру Путіну.