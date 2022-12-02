Lamborghini анонсує "позашляховий" Huracan Sterrato

Lamborghini представила позашляховий Huracan Sterrato Суперкар побудований на базі Huracan Evo, оснащений атмосферним двигуном V10 5.2, повним приводом та вуглець-керамічними гальмами. Від донора Sterrato відрізняє збільшеним кліренсом, додатковим захистом днища та переналаштованою мехатронікою, повідомляє Autoconsulting.

Кліренс тут збільшений на 44 міліметри, до 171; також на 30 мм спереду і 34 ззаду розширена колія. Пороги посилені, а днище прикрите алюмінієвими пластинами. Заодно переглянуто форму заднього дифузора, додано композитні розширювачі колісних арок та функціональний повітрозабірник на даху.

Позашляхову атрибутику підкріплює специфічне для моделі технічне начиння. Наприклад, оновлено систему контролю динаміки Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata (LDVI) з предиктивним алгоритмом роботи. За допомогою датчиків прискорень Lamborghini Piattaforma Inerziale вона контролює роботу адаптивних амортизаторів, антибуксів та повного приводу з багатодисковою муфтою Haldex V.

Також перекалібровано їздові режими Strada та Sport та додано новий профіль Rally, заточений під поверхні з низьким коефіцієнтом зчеплення.

У рух Huracan Sterrato наводить «атмосферник» V10 5.2. На Huracan Evo його віддача складає 640 кінських сил і 600 Нм моменту, що крутить, але на Sterrato потужність знизили до 610 сил і 560 Нм. Тяга на всі колеса йде через семиступінчастий «робот» LDF та задній механічний диференціал із блокуванням.

При належному зачепі суперкар розганяється до ста за 3,4 секунди (Huracan Evo — 2,9 c) і розвиває «максималку» 260 кілометрів на годину (було 325 км/год).

Виробництво автомобілів розпочнеться у лютому 2023 року, причому тираж обмежать 1499 штук.