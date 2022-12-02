Українським посольствам у різних країнаї надійшли пакунки із очима тварин

Речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що до посольств в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральних консульств в Неаполі та Кракові, консульства в Брно надійшли пакунки, які містили очі тварин, повідомляє Ділова столиця.

За словами політика, пакунки були просякнуті рідиною, схожою на кров, та мали відповідний запах. Крім того, у самих пакунках знаходилися очі тварин

"Вхід до помешкання посла в Ватикані зазнав вандалізму, посольство в Казахстані отримало повідомлення про мінування, яке згодом не підтвердилося. Посольство в США отримало лист з ксерокопією критичної статті про Україну, але, як і більшість інших конвертів, цей лист синхронно з іншими надійшов із території однієї європейської країни" , – зазначив Ніколенко.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що є підстави вважати це добре спланованою кампанією терору та залякування посольств і консульств України. Не маючи змоги зупинити Україну на дипломатичному фронті, нас намагаються залякати.

"Однак можу одразу сказати, що ці спроби марні. Ми й надалі ефективно працюватимемо на перемогу України" , – наголосив він.

Раніше в посольстві України в Мадриді стався вибух, внаслідок якого один співробітник отримав поранення.

Пізніше стало відомо, що поштове відправлення було адресоване послу Сергію Погорельцеву, а серйозніших наслідків вибуху вдалося уникнути завдяки реакції та професійним діям українців з персоналу дипустанови.

Пізніше схожий пакет був доставлений до збройової компанії Instalaza, яка постачає озброєння Україні.

Листи з піротехнічним матеріалом також отримали премʼєр-міністр Іспанії, Міністерство оборони, база ВПС і посольство США.