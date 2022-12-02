У Херсонській ОДА розповіли про ситуацію з електрикою у місті

У місті Херсон станом на середину дня 2 грудня подачу електроенергії відновлено на 75%, що на 10% більше, ніж попереднього дня, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"75% Херсона – зі світлом. На цю годину (15:05) електропостачання відновлено для понад 100 тисяч побутових споживачів… І це тільки через 3 тижні після деокупації міста, в якому росіяни практично знищили енергетичну інфраструктуру".

З електропостачанням у Херсоні вже:

Центральна частина міста – 95%;

Таврійський та Північний мікрорайони – 70%;

Шуменський мікрорайон – 96%;

Текстильний мікрорайон – 73%;

мікрорайон Житлоселище – 89%;

мікрорайон Острів – 60%;

мікрорайон ХБК – 65%.

Також на 67% світло відновлено в Комишанах та Приозерному. З електропостачанням – 2797 абонентів.

Для відновлення світла на Херсонщині працюють 32 бригади – це 172 робітників та 61 одиниця техніки. На 1 грудня зі світлом були близько 65% побутових споживачів у Херсоні.

Крім того, за 1 грудня було відновлено 9 базових станцій мобільного зв'язку в Херсоні: фахівці Vodafone та Київстар відновили роботу ще 8 базових станцій у Херсоні, а lifecell відновив роботу 1 станції в селі Таврійське Херсонського району.

Загалом оператори мобільного зв’язку вже відновили роботу 78 базових та 3 пересувних станцій на звільненій частині Херсонської області.

У Херсоні відновив роботу "МТБ Банк". Відділення працює в місті за адресою: вул. Олександрівська, 1.

Також продовжується поетапне відновлення газопостачання у Великій Олександрівці, Малій Олександрівці, Новодмитрівці та Високопіллі. Загалом газ відновлено в 50 населених пунктах з 86, які мають централізоване газопостачання.

Тривають роботи із розчищення доріг на Херсонщині. 1 грудняі фахівцям вдалося розчистити 163 кілометри доріг державного значення та 260 кілометрів – місцевого.

Вибухотехніки Нацполіції обстежили понад 11 гектарів територій, вилучили 99 вибухонебезпечних предметів. Піротехніки ДСНС обстежили понад 25 гектарів територій, вилучили та знешкодили – 169 вибухонебезпечних предметів.

Благодійний фонд "Херсон – це Україна" та "Save ua" доставили до Херсонської обласної інфекційної лікарні імені Горбачевського зарядну станцію.

У "Пункті незламності", що у Херсоні на площі Свободи, лікар-терапевт проводить консультації та видає медикаменти жителям.