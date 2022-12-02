ЄС виділяє понад 530 млн євро на транскордонне співробітництво з Україною та Молдовою

Європейська комісія схвалила чотири нові програми за участю 10 держав-членів, України та Молдови на суму 533 млн євро фінансування ЄС у 2021-2027 роках для сприяння транскордонному та транснаціональному співробітництву, стимулювання "зеленого" переходу та підтримки охорони здоров'я та освіти, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у заяві ЄК.

Ці програми отримають посилене фінансування на тлі березневого рішення Комісії призупинити співпрацю з Росією та Білоруссю після вторгнення РФ в Україну та передати 26,2 млн євро, спочатку виділених цим двом країнам, на посилення співпраці з Україною та Молдовою.

215 млн євро будуть надані на транснаціональне співробітництво в Дунайському регіоні для інновацій та відновлюваних джерел енергії, покращення управління водними ресурсами та збереження біорізноманіття за допомогою екологічних коридорів.

187 мільйонів євро виділять на транскордонне співробітництво між Польщею та Україною у сфері охорони природи, охорони здоров'я та управління кордонами Програма сприятиме зміцненню регіональних закладів охорони здоров'я, покращенню доступу до спеціалізованої та екстреної медичної допомоги, а також підтримці довгострокового медичного обслуговування.

54 млн євро піде на транскордонне співробітництво між Румунією та Україною для покращення освіти, охорони здоров'я та збереження природи

77 млн євро - на транскордонне співробітництво між Румунією та Молдовою для покращення освіти, охорони здоров'я та збереження природи

Програма "Interreg" є одним з ключових інструментів ЄС з підтримки транскордонного співробітництва. Вона вирішує спільні проблеми у таких сферах, як охорона здоров'я, навколишнє середовище, наукові дослідження, освіта, транспорт та стійка енергетика.

Нові програми співробітництва Interreg NEXT на 2021-2027 роки зосереджені на співпраці між ЄС та країнами-партнерами вздовж зовнішніх кордонів ЄС.