ОП: В Україні вже облаштовано понад 5 200 "пунктів незламності"

Станом на 2 грудня в Україні вже функціонують 5 248 "пунктів незламності", зокрема 4098 пунктів облаштовані силами ОВА у співпраці з громадами, функціонування ще 1028 забезпечено силами Державної служби з надзвичайних ситуацій, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у відеозверненні до українців заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка в Telegram.

Представник ОПУ повідомив, що за останні 2 тижні "пунктами незламності" вже скористалися 100 тисяч осіб. Кожен пункт облаштовано генераторами. Тут усі охочі зможуть не лише випити гарячого чаю та зігрітися, а й підзарядити телефон, щоб вийти на зв'язок з рідними.

Тимошенко також розповів про ситуацію в регіонах, де внаслідок збройної агресії РФ за минулу добу, 1 грудня, загинули троє цивільних, ще 16 осіб дістали поранення. Так, за даними обласних військових адміністрацій, у Дніпропетровській області поранено одну людину, у Донецькій — шість, у Харківський — двоє поранених. У Херсонській — троє загиблих і семеро поранених.

Заступник очільника ОПУ повідомив про пожежу на інфраструктурному об'єкті Запоріжжя внаслідок російського ракетного удару, яку пожежникам вдалося ліквідувати лише під ранок.

Крім того, російські окупанти обстріляли сільраду села Зарічне Запорізької області.

"Половину приміщення зруйновано. На будинках поруч вибито вікна. Постраждалих, на щастя, немає. Також російські військові за добу обстріляли 42 рази Херсон та область. У Херсоні терористи влучили в житлові квартали міста, в приватні та багатоквартирні будинки, через що троє людей загинуло, семеро поранено" , — сказав Тимошенко.

Він також розповів про евакуація з територій активних бойових дій: "З 2 серпня евакуйовано — 317 853 особи: з них 76 023 — діти, 8 010 — особи з інвалідністю".