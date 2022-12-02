ЗМІ: Чорноморський флот РФ вже втратив 15% свого бойового складу

Чорноморський флот РФ втратив у війні з Україною 15% свого бойового складу, повідомляє Проект, повідомляє Новое время.

У матеріалі йдеться, що до початку повномасштабного вторгнення Чорноморський флот РФ налічував 275 кораблів та суден, з яких лише 58 були бойовими. З урахуванням патрульних катерів у складі флоту були 74 бойові одиниці.

Журналісти підрахували, посилаючись на дані з відкритих джерел, що повідомлялося про щонайменше 12 кораблів і катерів, які були потоплені або сильно пошкоджені.

9 листопада військовий експерт та офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін в інтерв'ю Радіо НВ заявив про небоєздатність 70% Чорноморського флоту РФ.

13 квітня ЗСУ завдали удару по ракетному крейсеру Москва — флагману Чорноморського флоту РФ. Корабель був уражений з українського ракетного комплексу Нептун і зазнав серйозних пошкоджень. Увечері 14 квітня у міноборони країни-агресора визнали, що крейсер затонув.

За даними української сторони, через шторм евакуація не вдалася і з крейсера Москва врятували лише 58 людей приблизно з 500.

Українська розвідка повідомляла, що сім'ї моряків із крейсера Москва змушують замовчувати інформацію про своїх загиблих родичів, загрожуючи невиплатами компенсацій.