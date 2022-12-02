WP: У російських окупантів закінчуються безпілотники Орлан-10

У російських окупантів, ймовірно, закінчуються або закінчилися безпілотники Орлан-10, які раніше ворог активно використовував у ході повномасштабної війни проти України, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє The Washington Post у п’ятницю, 2 грудня.

Орлан-10 — провідний російський розвідувальний безпілотник, який також може вести радіоелектронну боротьбу.

Заступник командира батальйону 93-ї механізованої бригади Олександр Сосовський зазначив, що останніми місяцями Орланів поменшало. Раніше окупанти використовували два безпілотники — один для розвідки та один для коригування ударів артилерії, але влітку побачити чи почути один, а тим більше два Орлани, можна було дедалі рідше.

WP зазначає, що багато Орланів збили, а даних про темпи їхнього виробництва мало. Командир батальйону окупантів Восток Олександр Ходаковський у вересні скаржився, що «годинами не може знайти позиції противника, з яких б'ють по нас», через відсутність засобів артилерійської розвідки.

Полковник Юрій Соловей, який керує протиповітряною обороною Сухопутних військ ЗСУ, заявив, що його підрозділ від початку повномасштабної війни знищив понад 580 Орланів-10, і росіяни почали використовувати замість них інші безпілотники, що «для нас є ознакою того, що Орлани у них практично закінчилися».

У матеріалі WP сказано, що знайти альтернативи Орланам країні-агресору важко, оскільки російські безпілотники залежать від компонентів із США, Європи та Азії, отримання яких зараз ускладнюють санкції.

Раніше речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що російські окупанти більше двох тижнів не атакують Україну безпілотниками іранського виробництва. За його даними, окупанти випустили по Україні близько 400 іранських дронів, з яких 340 було збито, а Росія загалом замовила 1740 безпілотників цього типу.