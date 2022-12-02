ОП: Для переселенців облаштовано 1,3 мільйона місць, 89% уже зайняті

На території 15 областей України облаштовано понад 1,3 мільйона місць для проживання внутрішньо переміщених осіб, з яких 89% уже зайняті, повідомляє Українська правда.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у відеозверненні.

"Станом на зараз на території 15 областей України за ініціативи обласних військових адміністрацій облаштовано понад 1 мільйон 300 тисяч місць для проживання тимчасово переміщених осіб, з яких 89% зайняті.

Найбільша кількість зайнятих місць – у Вінницькій, Полтавській, Львівській, Черкаській, Хмельницькій та Кіровоградській областях.

Найбільша кількість вільних місць для тривалого перебування станом на зараз є в Рівненській, Закарпатській, Одеській, Житомирській, Полтавській та Волинській областях".

Тимошенко зазначив, що з 2 серпня по теперішній час із територій активних бойових дій було евакуйовано 317 853 особи, з них 76 023 дитини.

Заступник керівника ОП також повідомив, що наразі в Україні облаштовано 5248 "Пунктів незламності", за останні два тижні ними скористалися 100 тисяч осіб.