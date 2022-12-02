Шмигаль: Виробники електроенергії забезпечують 83% потреб споживання

Виробники електроенергії забезпечують 83% необхідного в Україні споживання, але для споживачів залишається лише 40-50%, повідомляє Економічна правда.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів.

"На сьогоднішній ранок виробники електроенергії забезпечують 83% споживання. До всіх операторів системи розподілу — обленерго — доведено ліміти споживання щодо кожної області, які пріоритетно забезпечують живлення об'єктів критичної інфраструктури" , – зазначив глава уряду.

Він додав, що після живлення критичної інфраструктури, потреби інших споживачів – підприємств та житлового сектору – забезпечуються на 40-50%.

Шмигаль додав, що відновлення енергетичної системи країни триває. Це дає змогу скорочувати час відключення, а також переходити до прогнозованих планових графіків.

Нагадуємо:

Внаслідок російських атак по українській енергетичній інфраструктурі збитки оператора системи передачі "Укренерго" перевищили 70 млрд грн, заявив прем'єр Денис Шмигаль.