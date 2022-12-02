Минфiн: Україна отримала перші 1,5 млрд доларів гранту від США

До державного бюджету надійшла перша частина гранту від США через Цільовий фонд Світового банку – 1,5 мільярда доларів, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

У відомстві пояснили, що це перший транш грантових коштів з 4,5 млрд дол. США, надані у рамках проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".

Кошти будуть використані на забезпечення пенсійних виплат та соціальної допомоги. Зокрема, на оплату житлово-комунальних послуг, підтримку малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій тощо.

Нагадуємо:

Міністр фінансів Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи Аруп Банерджі в четвер підписали Угоду про надання Україні гранту у розмірі 4,5 мільярда доларів.

Сполучені Штати у вівторок, 22 листопада, виділяють Україні додаткові 4,5 мільярда доларів грантової допомоги для підтримки держбюджету.