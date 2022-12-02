Шмигаль: Кабмін об'єднав два міністерства, їх очолить Кубраков

Кабінет міністрів у п’ятницю, 2 грудня, вирішив об'єднати Міністерство інфраструктури та Міністерство розвитку громад і територій, повідомляє Новое время.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram-каналі.

За словами прем'єра, таке рішення дозволить «ефективніше планувати і реалізовувати процес відновлення». Він наголосив, що наступного року Україні потрібно 17 млрд доларів на програму екстреного відновлення.

"Уряд перебуває на постійному контакті з партнерами, щоб залучити ці кошти, і новий віцепрем'єр-міністр Олександр Кубраков консолідуватиме цю роботу" , - написав глава уряду.

1 грудня Верховна Рада призначила Олександра Кубракова віцепрем'єром – міністром інфраструктури та регіонального розвитку. 30 листопада в парламент надійшла його заява про відставку з посади міністра інфраструктури.

3 листопада Верховна Рада звільнила Олексія Чернишова з посади міністра розвитку громад і територій. Кабінет міністрів призначив його головою правління НАК Нафтогаз.