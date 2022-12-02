СБУ показала результати обшуків єпархій УПЦ МП у трьох областях

Служба безпеки України завершила контррозвідувальні операції в єпархіях УПЦ МП, що знаходяться у Закарпатській, Рівненській та Житомирській областях, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

На території єпархій знайшли склади з проросійською літературою, нацистську символіку, «вчення про сатанізм» та тексти молитов за московського патріарха Кирила.

Крім того, у Свято-Миколаївському чоловічому монастирі у Хустському районі Закарпаття знайшли символіку забороненої партії ОПЗЖ та брошури, що вихваляють російських окупантів. Також там зберігалися пропагандистські книги російських авторів, які виправдовують війну Росії проти України та закликають приєднуватися до лав окупантів.

Література, яку знайшли спецслужби / Фото: СБУ

На території Рівненсько-Острозької єпархії знайшли приховані білоруські готівку та брошури із закликами до укладання миру з «братським російським народом», прославлення «російської землі» та «російських солдатів». Їх написали автори з Білорусі та Росії.

У Свято-Анастасіївському ставропігійному жіночому монастирі та двох скитах на Житомирщині виявили людей, які перебувають на зв'язку з росіянами. Співробітники СБУ вивчають ці контакти.

Усі вилучені матеріали було направлено на експертизу.

Нацистська символіка / Фото: СБУ

В Україні хочуть заборонити УПЦ Московського патріархату, оскільки ця релігійна організація порушує права та свободи українців, співпрацюючи із країною-агресором Росією.

Раніше президент України Володимир Зеленський ввів у дію персональні санкції щодо представників релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу до РФ.

1 грудня Зеленський заявив, що РНБО доручила Держслужбі з етнополітики та свободи совісті провести експертизу статуту про управління УПЦ на наявність зв'язку з московським патріархатом та за необхідності вжити заходів.

22 листопада СБУ прийшла з перевіркою до Києво-Печерської Лаври та монастиря УПЦ (МП) у Рівненській області. Це сталося після опублікування скандального відео з одного з богослужінь, де прославляли країну-агресора РФ. Правоохоронці відкрили кримінальну справу.