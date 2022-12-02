Гроссі заявив, що МАГАТЕ збільшить свою присутність на українських АЕС

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що агентство збільшить присутність міжнародних експертів на українських атомних електростанціях найближчим часом, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє пресслужба агентства.

"МАГАТЕ збільшить свою присутність на Южноукраїнській, Чорнобильській, Рівненській та Хмельницькій АЕС" , — йдеться у повідомленні.

Також за словами Гроссі, цього тижня група експертів уперше перебувала на Южноукраїнській АЕС і проводили інспекцію протягом кількох днів, щоб краще зрозуміти ситуацію з ядерною безпекою та безпекою, а також потреби станції.

Раніше Рафаель Гроссі заявив, що метою МАГАТЕ є зупинити обстріл Запорізької АЕС, а не встановлювати, хто це робить.