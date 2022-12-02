Столтенберг не виключає, що війна в Україні може завершитись переговорами

Війна Росії проти України може закінчитись переговорами, як було з багатьма збройними конфліктами, проте Захід має продовжувати підтримувати Київ, повідомляє Новое время.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Süddeutsche Zeitung.

Він наголосив, що ситуація за столом переговорів залежатиме від ситуації на полі бою.

"Більшість війн закінчуються за переговорним столом, і в цій, ймовірно, буде так само. Однак ми розуміємо: те, що відбуватиметься за цим столом, нерозривно пов'язане зі становищем на полі бою" , - сказав він.

За його словами, підтримка України – це єдиний шлях, який може забезпечити дипломатичний результат, який гарантує перемогу України.

"Чим більше ми хочемо миру, тим сильніше ми повинні допомагати" , - додав Столтенберг.

Раніше генсек говорив, що не бачить свідчень того, що Росія хоче вести переговори із добрими намірами.

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що російський диктатор Володимир Путін може раціонально вести переговори щодо припинення війни Росії проти України.

4 жовтня президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про неможливість переговорів із Путіним. У ОП заявили, що Київ піде на переговори, коли в РФ зміниться президент.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг говорив, що успіх України на можливих переговорах із Росією залежатиме від сили Києва на полі бою.

Згодом Зеленський заявив, що Україна зможе знайти формат для діалогу з Росією , якщо росіяни відступлять з окупованих українських територій і визнають, що « жахливо помилилися».