Данілов: Розвідка поки не бачить загрози наступу з боку Білорусі

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що розвідка поки що не бачить загрози повторного наступу з боку Білорусі, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба РНБО у Facebook.

Розвідувальні органи України нині не бачать загрози наступу з боку Білорусі, але сектор безпеки та оборони готовий «до будь-якого розвитку подій», повідомив Данілов.

Він додав, що Білорусь окупована РФ, і все, що відбувається на її території, "не залежить від людей, які вважають себе керівниками цієї країни".

Раніше представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скибицький зазначав, що на території Білорусі не фіксується створення потужного наступального угруповання, подібного до того, яке було розгорнуто в січні-лютому перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну.