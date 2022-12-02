Данілов: Росії вистачить ракет ще на 3−4 обстріли великої потужності

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Росії вистачить ракет ще на 3−4 обстріли великої потужності, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба РНБО у Facebook.

«Секретар РНБО наголосив, що українські війська ППО збивають 75-90% ракет. Данілов спрогнозував, що можна очікувати ще "3-4 обстріли великої потужності"» , - йдеться в повідомленні.

Він додав, що кількість ракетного озброєння на території Росії стрімко зменшується, і росіяни змушені «шукати додаткові поставки по всьому світу».

При цьому Данілов сказав, що інформація про передачу Іраном балістичних ракет Росії на сьогодні поки що не підтверджена.

З жовтня війська РФ б'ють по об'єктах критичної інфраструктури, 23 листопада була остання така масована атака, окупанти випустили 67 ракет, 51 із них вдалося збити.

Практично всі області на деякий час залишилися без світла, у багатьох регіонах також не було води та зв'язку. Протягом кількох діб ситуація поступово стабілізувалася.

Українське військове командування та влада попереджають про підготовку нового масованого ракетного удару по Україні.