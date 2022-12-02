ОВА: Росіяни протягом дня завдали 76 ударів по прикордонню Сумщини

Протягом дня 2 грудня ворог завдав 76 ударів по прикордонню Сумської області із різних видів озброєння, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький в Telegram.

За його словами, під обстрілами були Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Краснопільська та Білопільська громади.

По Середино-Будській громаді росіяни ударили з міномету (1 "приліт") та з САУ (22 "прильоти). Без руйнувань.

Краснопільська громада: на одне з прикордонних сіл росіяни скинули з квадрокоптеру вибухівку (ВОГ). Без наслідків.

По Зноб-Новгородській громаді росіяни били з мінометів 120 мм калібру. 21 міна вибухнула на українській території. Внаслідок обстрілу пошкоджені склади місцевого господарства.

Також після 19 години був обстріл цього ж села одночасно із реактивної системи залпового вогню (6 "прильотів") та САУ (4 "прильоти"). Без постраждалих.

Білопільську громаду ворог обстріляв зі ствольної артилерії (21 "приліт"). Без жертв.