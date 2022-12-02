Зеленський вручив нагороди звільненим із російського полону

Президент Володимир Зеленський у Києві зустрівся з українськими захисниками й захисницями, які були звільнені з російського полону, та вручив державні нагороди, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє сайт президента.

Зеленський нагадав, що за час повномасштабного вторгнення РФ вдалося звільнити з російського полону 1331 українця.

Президент також наголосив на важливості поширення історій українців, котрі пережили російський полон, а також тих, кого досі утримує РФ. На його переконання, важливо розповідати суспільству про їхню стійкість, героїзм і незламність.