У США допускають, що Китай може розпочати війну проти Тайваню
США допускають, що Китай може розпочати війну проти Тайваню, повідомляє Українська правда.
Про це заявила заступниця державного секретаря США Венді Шерман, яку цитує видання Swissinfo.
"Війна між Китаєм і Тайванем потенційно можлива. Таке може статися, тому що лідер КНР Сі Цзіньпін тепер має абсолютний контроль над Китаєм після останнього партійного з'їзду".
Шерман додала, що США допомагають Тайваню, щоби у нього були засоби самозахисту, а також спрямовують зусилля на стримування Китаю.