Подоляк спрогнозував, коли загрожує новий масований удар

Росія дещо змінила тактику завдання масованих ракетних ударів по Україні. Вона може вдатися до нової атаки, коли вдарять морози до -10 градусів, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява радника голови ОП Михайла Подоляка в інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній.

За його словами, ворог має намір "жорстко заморозити українців", а тому відкрито чекає такої можливості, оскільки "основний удар в такому разі припадає навіть не на енергетику як таку, а на опалення".

"Мені здається, що зараз тактика Росії трохи змінилася - вони чекають на збільшення морозів, глибини морозів, грубо кажучи, щоб температура вночі опускалася там до 8-10 градусів морозу, і ось в цей момент вони хочуть завдати найбільш чутливого удару по Україні" , - припускає Подоляк.

Він зазначив, що план Росії "абсолютно людожерський".

Нагадаємо, після попереджень про "важкий тиждень", оскільки РФ може завдати масованого ракетного удару. В ГУР МО заявили, що наразі ворог веде збір та аналіз розвідданих для потенційної атаки, тому цим можуть пояснювати "запізнення" у планах окупантів.

Своєю чергою в РНБО закликали українців "не жити постійно в очікуванні якихось неприємностей", бо ж влада неодмінно попередить у разі небезпеки.

Додамо, що в Чорному морі наразі перебуває 4 російських кораблі-носії "Калібрів", тож окупанти можуть атакувати Україну 24 крилатими ракетами.