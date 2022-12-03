Генштаб повідомив нові дані про втрати РФ в Україні
За минулу добу в Україні ліквідували 510 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 90 600 своїх військових, повідомляє Новое время.
За даними Генштабу станом на суботу, 3 грудня, втрати РФ в Україні склали:
- особового складу - близько 90600 (+510) осіб ліквідовано,
- танків - 2917 ( +1) од.,
- бойових броньованих машин - 5886 ( +3) од.
- артилерійських систем - 1906 ( +1) од.,
- РСЗВ - 395 ( +0) од.
- засоби ППО - 210 ( +0) од.
- літаків - 280 ( +0) од.
- вертольотів - 263 ( +1) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1572 ( +8),
- крилаті ракети - 531 ( +0),
- кораблі / катери - 16 ( +0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн — 4472 ( +8) од.,
- спеціальна техніка — 163 ( +0).
Раніше в Міноборони повідомили, що упродовж листопада Сили оборони України знищили рекордну кількість російських окупантів: 16970.
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що втрати Росії у війні проти України становлять близько 200 тисяч військових.