Генштаб повідомив нові дані про втрати РФ в Україні

Генштаб повідомив нові дані про втрати РФ в Україні
Фото: Facebook

За минулу добу в Україні ліквідували 510 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 90 600 своїх військових, повідомляє Новое время.

За даними Генштабу станом на суботу, 3 грудня, втрати РФ в Україні склали:

  • особового складу - близько 90600 (+510) осіб ліквідовано,
  • танків - 2917 ( +1) од.,
  • бойових броньованих машин - 5886 ( +3) од.
  • артилерійських систем - 1906 ( +1) од.,
  • РСЗВ - 395 ( +0) од.
  • засоби ППО - 210 ( +0) од.
  • літаків - 280 ( +0) од.
  • вертольотів - 263 ( +1) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1572 ( +8),
  • крилаті ракети - 531 ( +0),
  • кораблі / катери - 16 ( +0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 4472 ( +8) од.,
  • спеціальна техніка — 163 ( +0).

Раніше в Міноборони повідомили, що упродовж листопада Сили оборони України знищили рекордну кількість російських окупантів: 16970.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що втрати Росії у війні проти України становлять близько 200 тисяч військових.

Новини

Популярні теми форуму

analytics