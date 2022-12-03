СБУ викрила ще п’ятьох організаторів референдуму в Луганській області

Служба безпеки Украъни встановила ще п’ятьох організаторів псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях. Викрито ініціаторів псевдозакону щодо «приєднання» Луганської області до РФ, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба СБУ в Telegram.

За даними правоохоронців, у вересні зловмисники ініціювали голосування за псевдозакон і після цього звернулися до ватажка терористів Леоніда Пасічника щодо «підписання незаконного документа».

Відомо, що серед фігурантів — родич «мера Луганська», який перебуває під санкціями України та західних держав-партнерів за особливо тяжкі злочини.

Також слідство встановило, що всі п’ятеро зловмисників після 2014 року почали співпрацювати з місцевою окупаційною «адміністрацією» і за це вони отримали так звані «мандати» в «народном совете ЛНР».

"Перебуваючи на „посадах“, чоловіки сприяли посиленню кремлівського режиму в регіоні та підтримували діяльність незаконних збройних формувань, які брали участь у бойових діях проти українських військ" , — зазначають в СБУ.

Після повномасштабної війни колаборанти взялися за організацію фейкового плебісциту. Крім прийняття незаконних «актів», вони брали активну участь у постановочних сюжетах російських пропагандистів, в яких закликали «проголосувати» за входження регіону до складу РФ.

Як зазначається, також колаборанти їздили по «виборчих округах», де особисто агітували місцевих жителів зробити свій «вибір» на користь країни-агресора.

"В організації псевдореферендуму їм „допомагали“ куратори — представники путінської партії Единая Россия та кремлівські піар-технологи" , — додають в СБУ.

Так, за інформацією правоохоронців, йдеться про таких осіб: Руслан Марданов, Павло Пілавов, Роман Лисенко, Володимир Поляков, Іван Санаєв.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за: ч. 5 ст. 111−1 (колабораційна діяльність); ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) ККУ.

Відомо, що зловмисники переховуються на тимчасово окупованій території Луганської області, але СБУ вже встановила місця їхнього перебування.

27 вересня російські окупанти оголосили «результати» псевдореферендумів на території тимчасово окупованих районів у Херсонській, Запорізькій, Луганській і Донецькій областях, намалювавши від 87% до 99% «підтримки».

Російський диктатор Володимир Путін 30 вересня підписав із ватажками терористичних організацій «Л/ДНР» і колаборантами в Херсонській та Запорізькій областях «договори» про анексію захоплених територій України.

4 жовтня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про неможливість переговорів з Путіним та санкції проти РФ. Він також визнав нікчемними так звані укази Путіна про анексію українських територій.