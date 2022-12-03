ЗМІ: У центрі Дніпра сильна пожежа, на місці працюють рятувальники

У Дніпрі сьогодні, 3 грудня сталася сильна пожежа. Вогонь та великий стовп диму здіймається в центрі міста, на місці працюють рятувальники, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

"3 грудня, у середмісті Дніпра почалася сильна пожежа. Попередньо, горить закинута будівля, але чекаємо уточнень від рятувальників. Вогнеборці вже на місці події і займаються гасінням вогню" , - пишуть ЗМІ.

Також очевидці повідомляють про те, що дим видно навіть з лівого берега, а вулиці поблизу осередку займання затягнуло густим димом.

Зазначимо, що наразі офіційних коментарів щодо причин пожежі немає.