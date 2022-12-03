Литва передала Україні ще дві відремонтовані гаубиці PzH 2000

Литва передала Україні ще дві відремонтовані самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000, повідомляє Новое время.

Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

"Ще дві гаубиці PzH 2000 відремонтовано та доставлено в Україну. Разом з боєприпасами" , — написав він.

Раніше повідомлялося, що німецькі САУ Panzerhaubitzen 2000 активно використовуються на війні в Україні, тому частина з них уже потребує ремонту.

15 листопада міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт заявила, що Німеччина вирішила створити у Словаччині центр технічного обслуговування для ремонту військової техніки, яка була передана Україні для боротьби з військами РФ.