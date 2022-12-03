У Мінекономіки назвали реальну кількість безробітних в Україні

Кількість зареєстрованих безробітних у Державній службі зайнятості не відображають ситуації в Україні. Реальне число більш ніж у десять разів вище, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява заступниці міністра економіки Тетяни Бережної під час телемарафону.

"Якщо говорити про фактичне безробіття, то на кінець 2022 року ми маємо 2,6 мільйонів безробітних, а 2023 року ми прогнозуємо трохи більше 2,8 мільйонів безробітних осіб" , – сказала вона.

Бережна нагадала, що офіційно зареєстровані 215 тисяч безробітних. За її словами, зараз у Державній службі зайнятості є 27 тисяч вакансій, тоді як рік тому була 61 тисяча. І на одне робоче місце претендують вісім безробітних.

Відзначимо, за оцінками Мінфіну, загальне скорочення працюючих в Україні за підсумками 2022 року може досягти 5 млн осіб. Рівень безробіття зросте до 30%.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз рівня безробіття в Україні за методологією Міжнародної організації праці на 2022 рік до 28,9%. За даними НБУ, у 2021 році безробіття становило 9,8%.