Левада-Центр: Війну проти України підтримують 74% жителів Росії

Підтримка війни проти України серед жителів Росії з лютого 2022 року практично не змінилася, проте, починаючи з жовтня, 44% хотіли б мирних переговорів, повідомляє Новое время.

Про це йдеться в даних соцопитування Левада-Центр.

Наприкінці листопада 74% підтримують «дії російських збройних сил в Україні», не підтримують — 20%.

Фото: Левада-Центр

У листопаді трохи зросла кількість прихильників продовження «воєнних дій в Україні»: якщо у жовтні за це висловлювалися 36% респондентів, то у листопаді - 41%. Проте відносна більшість опитаних (53%) підтримує перехід до мирних переговорів (у жовтні - 57%).

Фото: Левада-Центр

При цьому у вересні хотіли мирних переговорів 48% жителів Росії, у серпні - 44%. У серпні питання ставилося в дещо іншому формулюванні.

Фото: Левада-Центр

Опитування Левада-центру проведено 24 — 30 листопада 2022 року серед 1601 осіб. Дослідження проводиться вдома у респондента шляхом особистого інтерв'ю. Статистична похибка (ймовірність 0,95) не перевищує 3,4%.

Раніше Meduza з посиланням на результати закритого опитування Кремля повідомляла, що за мирні переговори з Україною виступає близько 55% росіян, а за продовження війни — 25%.