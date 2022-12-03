У Кремлі заявили про плани Путіна відвідати окупований Донбас

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив про плани російського президента Володимира Путіна "згодом" приїхати на окуповані території України, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Пєсков журналістам, якого цитує ТАСС.

"Путін згодом відвідає Донбас", - повiдомив Пєсков.



Кремль не повідомив жодних подробиць чи дат.

Також Пєсков каже, нібито в РФ "мобілізація завершена", а жодної додаткової інформації російська влада повідомляти не буде.