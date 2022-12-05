Синоптик розповіла, де в Україні сьогодні буде сонячно

Сьогодні, 5 грудня, в Україні після морозної ночі буде по-зимовому холодно до +5 градусів вдень. Опади не очікуються, а на сході навіть сонячно, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Сьогодні вдень максимальна температура повітря становитиме -2-5 градусів. На заході та півдні - знову тепліше, найвище від 1 морозу до 3 тепла. Практично всюди буде поривчастий, до сильного, вітер. Напрямок - з південного сходу" , - розповіла вона.

За даними Діденка, опадів наразі не видно - антициклон. А на сході України – навіть зоряна ніч та сонячний день, прояснення.

"Лише увечері у понеділок у західних областях може з'явитися дощ" , - додала синоптик.

У столиці сьогодні очікується суха, холодна вітряна погода. Вночі -6-9 градусів, удень -2-4 градуси. Ожеледиця!

Як повідомлялося, середньомісячна температура листопада в Києві склала 3,1 градуса тепла, що вище за кліматичну норму на 0,5 градусів. Опадів було вдвічі більше за норму.