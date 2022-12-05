Ситуація на фронті до ранку 5 грудня: інформація Генштабу

Минулої доби підрозділи Сил оборони відобразили атаки російських окупантів у районах семи населених пунктів Луганської та Донецької областей. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, повідомляє Ділова столиця.

За даними відомства, минулої доби противник завдав 7 ракетних і 32 авіаційних ударів, а також здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню за позиціями українських військ та населеними пунктами вздовж лінії зіткнення.

На Волинському та Поліському напрямах обстановки без істотних змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку ворог здійснив мінометні обстріли населених пунктів Сопіч, Сваркове та Заруцьке Сумської області.

На Слобожанському напрямку обстріли з різнокаліберної артилерії з боку противника зазнали районів населених пунктів Тимофіївка, Стрілка, Стариця, Бугроватка, Огурцово, Вовчанськ, Бочково, Мала Вовча, Дворічна, Тавільжанка та Богданівське Харківської області.

На Куп'янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Здійснив обстріл з танків та артилерії по районах населених пунктів Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове та Вишневе Харківської області; Новоселівське, М'ясожарівка, Макіївка, Майданчик у Луганській області та Ямполівка та Андріївка Донецької області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямах окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій та намагаються покращити тактичне становище. Обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали районів населених пунктів Соледар, Годин Яр, Бахмутське, Бахмут, Костянтинівка, Кліщіївка, Досвідчене, Курдюмівка, Залізне, Авдіївка, Першотравневе, Водяне, Весі.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог веде оборону. Вогневої поразки зазнали райони населених пунктів Новосілка, Нескучне, Золота Нива та Пречистівка Донецької області та Новоандріївка, Новоданилівка, Залізничне, Гуляйполе, Червоне та Дорожнянка Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог обстріляв з артилерії райони понад двадцять населених пунктів уздовж правого берега річки Дніпро. Російські окупанти не припиняють вогневий терор цивільного населення міста Херсона.

За інформацією Генштабу, у Скадовському районі Херсонської області противник посилив адміністративно-поліцейський режим та запровадив комендантську годину. Переміщення між населеними пунктами заборонено цілодобово, пересування у населених пунктах дозволено лише вдень.

Підтверджено поразку Силами оборони району зосередження живої сили ворога в Якимівському районі Запорізької області. Втрати противника становлять до 30 військовослужбовців пораненими та понад 10 мертвими.

Українська авіація минулої доби завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 1 удар по позиціях зенітних ракетних комплексів противника.