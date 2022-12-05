Макрон: Я завжди підтримую прямий контакт із Путіним

Президент Франції Еммануель Макрон продовжує наполягати на необхідності підтримувати відкритий діалог із президентом РФ Володимиром Путіним, повідомляє Українська правда.

"Я завжди підтримую регулярні дискусії та прямий контакт із президентом Путіним, тому що я вважаю, що найкращий спосіб відновити взаємодію - це зберегти цей прямий канал. Ізоляція - це найгірша річ, особливо для такого лідера" , - сказав Макрон.

Водночас він наголосив, що Європа та США мають продовжувати підтримку України.

"Зрозуміло, що Росія, і особливо президент Путін, вирішили взяти на озброєння принаймні енергію та продовольство, створивши багато - дефіцит, нестабільність та інфляцію. І я думаю, що його ставка - це втома від війни та втома від санкцій" , - сказав Макрон.

Французький президент також наголосив, що не бачить військового варіанта завершення війни.