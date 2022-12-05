Макрон: Путін має бути притягнутий до відповідальності за воєнні злочини

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що російського лідера Владіміра Путіна необхідно переслідувати за воєнні злочини, скоєні в Україні.﻿ Про це він заявив в інтерв'ю CBS News, повідомляє Європейська правда.

Макрон заявив, що ракетні російські удари по цивільній інфраструктурі є воєнним злочином.

"Це - воєнний злочин" , - сказав він.

На запитання журналіста, чи повинен Путін бути притягнутися до відповідальності за ці злочини, Макрон відповів: "Ми маємо зібрати всі докази воєнних злочинів. І це те, що ми робимо, відправляючи в Україну поліцейських та експертів… Ми маємо запустити всі юридичні ініціативи. Тому моя відповідь – так".

Водночас Макрон продовжує наполягати на необхідності підтримувати відкритий діалог з Путіним.

"Я завжди підтримую регулярні дискусії та прямий контакт з президентом Путіним, тому що я вважаю, що найкращий спосіб відновити взаємодію - це зберегти цей прямий канал. Ізоляція - це найгірша річ, особливо для такого лідера" , - сказав Макрон.

Водночас він наголосив, що Європа та США мають продовжувати підтримку України.

"Зрозуміло, що Росія, і особливо президент Путін, вирішили взяти на озброєння принаймні енергію та продовольство, створивши багато - дефіцит, нестабільність та інфляцію. І я думаю, що його ставка - це втома від війни і втома від санкцій" , - сказав Макрон.

Французький президент також наголосив, що не бачить військового варіанту завершення війни.