Макрон: Путін має бути притягнутий до відповідальності за воєнні злочини
Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що російського лідера Владіміра Путіна необхідно переслідувати за воєнні злочини, скоєні в Україні. Про це він заявив в інтерв'ю CBS News, повідомляє Європейська правда.
Макрон заявив, що ракетні російські удари по цивільній інфраструктурі є воєнним злочином.
"Це - воєнний злочин", - сказав він.
На запитання журналіста, чи повинен Путін бути притягнутися до відповідальності за ці злочини, Макрон відповів: "Ми маємо зібрати всі докази воєнних злочинів. І це те, що ми робимо, відправляючи в Україну поліцейських та експертів… Ми маємо запустити всі юридичні ініціативи. Тому моя відповідь – так".
Водночас Макрон продовжує наполягати на необхідності підтримувати відкритий діалог з Путіним.
"Я завжди підтримую регулярні дискусії та прямий контакт з президентом Путіним, тому що я вважаю, що найкращий спосіб відновити взаємодію - це зберегти цей прямий канал. Ізоляція - це найгірша річ, особливо для такого лідера", - сказав Макрон.
Водночас він наголосив, що Європа та США мають продовжувати підтримку України.
"Зрозуміло, що Росія, і особливо президент Путін, вирішили взяти на озброєння принаймні енергію та продовольство, створивши багато - дефіцит, нестабільність та інфляцію. І я думаю, що його ставка - це втома від війни і втома від санкцій", - сказав Макрон.
Французький президент також наголосив, що не бачить військового варіанту завершення війни.
"Я думаю, що важливо донести меседж, що це українцям вирішувати, що єдиний спосіб знайти рішення - це переговори", - сказав він.