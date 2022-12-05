Skoda готує відразу три нові електрокари

Skoda прискорює темпи електрифікації на тлі падіння продажів. Випуск наступних трьох електромобілів марка перенесла з 2030 на 2026 рік і направила додаткові 2,45 млрд євро, повідомляє Автоцентр.

Очікується, що це будуть кросовер, відомий під назвою Elroq, великий кросовер на базі концепту Vision 7S та компактний міський кросовер, створений разом із Cupra Urban Rebel. Перший з'явиться на ринку 2024 року, два інших — 2026 року. Також компанія готує електричні альтернативи седану Octavia та суперміні Fabia, але раніше 2026 вони не з'явиться.

Як сказав генеральний директор Skoda Клаус Зеллмер, зараз найбільшою проблемою є вартість виробництва акумуляторних автомобілів, особливо якщо це модель розміру Fabia. Цим і пояснюється затримка у кілька років. У недавньому інтерв'ю німецькій газеті Handelsblatt він сказав, що до 2026 року компанія витратить на електромобілі 5,6 млрд. євро. Хоча спочатку на цей напрямок планувалося витратити 3,1 млрд євро.

В даний час єдиний електромобіль на ринку із шильдиком Skoda - кросовер Enyaq iV, який також доступний у кузові купе. Перший електромобіль марки – суперміні Citigo-e iV – зняли з продажу незабаром після запуску у 2020 році.

Як повідомлялося раніше, після виходу на ринок повністю електричної Skoda Octavia, версії з ДВС залишаться в строю. Передбачається, що паливні та електричні модифікації співіснуватимуть до 2035 року. У Skoda припускають, що до 2030 року на електромобілі припадатиме від 50 до 70% від загального продажу марки.

За словами Томаса Шефера нинішнього генерального директора Volkswagen та колишнього керівника Skoda, до 2026 року розроблять 10 нових електромобілів. У тому числі, як рестайлінгові версії вже існуючих моделей, і зовсім нові продукти.