Розвідка Британії: Авіація РФ продовжить атаки на низькому рівні
Британська розвідка вважає, що російські ВПС через погану погоду взимку та кілька інших проблем зберігатимуть низький рівень наземних атак по українських силах. Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії у понеділок, повідомляє Європейська правда.
У зведенні відзначається, що останніми місяцями кількість вильотів російських тактичних бойових літаків над Україною значно скоротилася. Сьогодні російські літаки, ймовірно, здійснюють десятки вильотів на день, тоді як у березні 2022 їх кількість досягала 300 на день.
"Росія втратила вже понад 60 літаків у ході конфлікту, включаючи, ймовірно, додаткові винищувач-бомбардувальник Су-24М та штурмовик Су-25 минулого тижня.
Скорочення кількості вильотів, ймовірно, є результатом триваючої високої загрози з боку українських сил ППО, обмеження кількості льотних годин, доступних для російських літаків, і погіршення погоди", - йдеться у огляді.
Оскільки російська тактика наземних атак переважно залежить від візуальної ідентифікації та некерованих боєприпасів, російські ВПС, ймовірно, зберігатимуть низький рівень наземних атак в умовах поганої зимової погоди, вважають британські розвідники.