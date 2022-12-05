РосЗМІ повідомляють про вибухи на військових аеродромах

Російські ЗМІ повідомляють, що на аеродромі під російською Рязанню вибухнув бензовоз, внаслідок чого загинули щонайменше 3 людини, а на аеродромі в Саратовській області безпілотник упав на бомбардувальники.

У "РИА Новости" стверджують, що на аеродромі під Рязанню стався спалах бензовозу внаслідок вибуху. Відомо про щонайменше 3 загиблих та 6 постраждалих.

На аеродромі в Саратовській області, як стверджують ЗМІ, вранці 5 грудня безпілотник упав на злітно-посадковій смузі аеробази "Енгельс-1". Пошкодження отримали два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Щонайменше 2 військовослужбовці отримали поранення, їх госпіталізували.

Губернатор Саратовської області запевняє, що "підстав для занепокоєння немає". За його словами, жоден об'єкт цивільної інфраструктури не постраждав. Інформація про обставини на військових об'єктах перевіряється силовими структурами.

На обох аеродромах дислокується далека авіація РФ. Під Рязанню розташований аеродром "Дягіляєво", в Саратовській області - аеродром "Енгельс".

Там, зокрема, базуються стратегічні бомбардувальники-ракетоносці типу Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3. Головна відмінність літаків цього типу полягає в їхній здатності відправляти смертоносні крилаті ракети з відстані понад 1000 км. Українська сторона фіксувала задіяння таких бортів у Чорному та Каспійському морях для завдання ударів крилатими ракетами на відстані понад 1000 кілометрів по містах України в будь-якій точці нашої держави.