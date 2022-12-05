ГУР: Росіяни створюють електронну базу даних призовників

У РФ створюють єдину електронну базу даних військовозобов'язаних, що дозволить встановити тотальний контроль за особами, які не проживають за місцем реєстрації, та уможливить розсилання повісток у формі СМС, електронних листів та повідомлень із соціальних мереж.﻿ Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони, повідомляє Новое время.

Зазначається, що для єдиної електронної бази військовозобов'язаних оцифровуються усі документи військового обліку та наявні архіви військкоматів. Таким чином росіяни планують створити автоматизовану систему обліку та контролю осіб, які підлягають мобілізації.

Після закінчення розробки системи, її планують об'єднати з:

базою даних МВС;

системою Мігрант;

ДІБДР;

СНІЛЗ;

Роскадастром;

Росреєстром;

ІПН;

клієнтською базою мобільних операторів.

"Після введення в експлуатацію ця система забезпечить можливість тотального контролю за військовозобов'язаними, які не проживають за місцем реєстрації. Це гарантує отримання ними повісток навіть у випадку неможливості фізичного контакту — у формі СМС-повідомлень, електронних листів, повідомлень із соціальних мереж" , — відзначає пресслужба розвідки.

Крім того, за даними розвідки, буде повністю закрито можливість для військовозобов'язаних залишити територію РФ без спеціального дозволу. Також їм обмежать можливість користування державними послугами та сервісами. В разі необхідності особам, які підлягають мобілізації можуть заблокувати банківські рахунки, доступ до платіжних систем або навіть до пенсійних заощаджень. Роботодавців будуть інформувати про обов’язковість певних дій щодо тих, хто уникає мобілізації.

Система має запрацювати до початку лютого 2023 року, заявили у ГУР.

Також одночасно на тимчасово окупованих територіях України окупанти запроваджують військовий облік чоловіків від 17 до 65 років. Незалежно від їхньої згоди, всі вони за умовчанням оголошені «громадянами РФ, які підлягають призову. Їм заборонено виїзд з місця проживання, окрім «евакуації» вглиб окупованих територій.