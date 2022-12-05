У листопаді РФ недоотримала 90 млрд руб нафтогазових доходів

У листопаді бюджет Росії недоотримав 90,2 млрд рублів (майже 1,5 млрд дол) нафтогазових доходів щодо очікувань Мінфіну. Про це пише Forbes Russia з посиланням на заяву Мінфіну РФ, повідомляє Економічна правда.

При цьому у грудні російський Мінфін прогнозує приплив додаткових нафтогазових доходів федерального бюджету в розмірі 176,1 млрд рублів - у зв'язку з тим, що нафта на ринку дорожча, ніж було закладено в базовий рівень.

Як прогнозують у Мінфіні РФ, таким чином сукупний за два місяці обсяг коштів додаткових нафтогазових доходів становитиме 85,9 млрд рублів.

При цьому у 2022 році у РФ "тимчасово призупинено" бюджетне правило, яке регулювало використання додаткових доходів федерального бюджету від продажу нафти і газу, тому купівель іноземної валюти і золота за рахунок цих грошей не буде.

У Мінфіні РФ заявляють, що у листопаді Росія отримала загалом 866,4 млрд рублів нафтогазових доходів - це на 32% менше, ніж було в жовтні (1281,7 млрд рублів).

У жовтні обсяг надходжень від продажу енергоресурсів був найбільшим щонайменше із січня 2021 року, свідчать статистика міністерства.

Обсяг додаткових нафтогазових доходів у листопаді обвалився майже вчетверо відносно жовтня: 108,9 млрд рублів проти 435,1 млрд рублів.