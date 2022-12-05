Повітряна тривога: Вибухи у Запоріжжі, на Київщині та Миколаївщині

ЗМІ та місцева влада пишуть﻿ про вибухи в деяких регіонах після першої хвилі російських ракет 5 грудня.

Так, повідомляється про вибухи у Запоріжжі. Попередньо спрацювала система ППО. Також мешканці Черкаської області повідомляють про "звуки, схожі на вибухи".

Телеграм-канали, що відстежують ракетні атаки, пишуть﻿ про роботу ППО у Вінницькій, Харківській, Черкаській, Одеській та Київській областях.

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що українські льотчики "творять дива", але без подробиць.