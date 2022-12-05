Politico: Пентагон намагається вирішити проблему виробництва зброї для ЗСУ

Конгресмени і директори оборонно-промислових компаній підтвердили, що розглядають Китай як довгострокову загрозу. Однак, цю проблему відсунули на другий план через необхідність вирішити іншу проблему, появу якої ще рік тому ніхто й уявити собі не міг. І це гаряча війна, яку Росія розв’язала проти України. Ця війна створила серйозні проблеми як для Пентагону, так і для оборонної промисловості США, - пише Politico, повідомляє Дзеркало тижня.

«Конфлікт високого рівня споживає велику кількість боєприпасів і зброї. Ми вивчаємо обмеження ланцюгів забезпечення і поки що не знайшли рішення» , - сказав заступник міністра оборони США з питань фінансування Майк МкКорд.

Пентагон і представники оборонної промисловості кажуть, що нарешті активізували зусилля для заміни зброї, яка була передана Україні. Критично важливо поповнити виснажені запаси для стримування Китаю або іншого потенційного ворога у подальші роки.

«Питання дуже термінове. Конгрес відправляє мільярди доларів Департаменту оборони, а ми укладаємо необхідні контракти, я б сказав, втричі швидше, ніж зазвичай» , - сказала Секретар Армії США Крістін Вормут.

Вона вказала на нещодавні угоди про виробництво десятків тисяч 155-міліметрових артилерійських снарядів, які українська армія використовує дуже швидко.

«До весни ми будемо здатні випускати 20 тисяч снарядів на місяць» , - сказала Вормут, додавши, що для нарощування виробництва до достатнього рівня знадобиться час. США зможуть щомісяця виробляти 40 тисяч артилерійських снарядів лише навесні 2025 року.

Politico погоджується, що відновлення роботи заводів з виробництва артилерії, ракет, снарядів і систем ППО, перевівши їх на темпи виробництва військових, а не мирних часів - це не просте завдання.

«Ми витрачаємо багато грошей на чудові передові системи, але не інвестуємо стільки ж на боєприпаси, необхідні для підтримки їхньої роботи. У нас не було пріоритету заповнити воєнні резерви, які б дозволяли підтримувати бойові дії впродовж тривалого часу» , - сказав виконавчий директор компанії Raytheon Technologies Грегорі Гейс.

Головний закупівельник Армії США Даг Буш теж попереджає, що відреагувати на виклики «реальної широкомасштабної війни» за один день не вдасться.

«Люди не бачили таких війн доволі давно. Тож, гадаю, ми забули, що у реальної промислової мобілізації є часовий аспект, нічого ніколи не відбувається миттєво» , - сказав Буш.

МакКорд сказав, що Пентагон намагається подолати обмеження в той час, як американські чиновники працюють над бюджетними запитами на наступний рік. Наприклад, він спілкується з комітетами Конгресу з питань оборони про першу закупку боєприпасів через багаторівневі контракти. Такі ж схеми Департамент оборони США використовує в авіаційних і військово-морських програмах, щоб заощадити гроші і забезпечити постійне виробництво.

Чиновники також розглядають можливість створення фонду, гроші з якого Пентагон міг би використати види зброї, які можна швидко передати чи продати партнерам, наприклад Тайваню, в разі початку конфлікту.

МакКорд пояснив, що пандемія COVID-19 і вторгнення Росії в Україну продемонстрували, що «мислення в дусі «мати те, що треба, і коли треба» - це не відповідь». Він додав, що поки що політики налаштовані скептично і не готові виписати Пентагону «не заповнений чек». Однак, МакКорд сподівається, що домовитися все ж вдасться.

Будь-який новий транш, призначений на виробництво боєприпасів, повинен складати не менше 100 мільйонів доларів, щоб це було ефективно. Але МакКорд також наголосив, що суми повинні відповідати реальним можливостям промислової бази.

«Що реально зробити в наступні 12 місяців з промисловою базою робочої сили і ланцюгами забезпечення, які існують сьогодні?» - поставив питання чиновник Пентагону.

Він також нагадав, що адміністрація Байдена просуває запит на виділення 38 мільярдів доларів для фінансування допомоги Україні. І це добре.

«Доповнення, яке зараз очікує на розгляд, містить положення про певне фінансування для розширення можливостей промислової бази» , - пояснив МакКорд.

Однак, інші співрозмовники Politico сказали, що процес укладення контрактів надто повільний і не достатньо твердий, щоб промисловість працювала в потрібному темпі.

Виконавчий директор Textron Systems і колишній закупівельник зброї в Пентагоні Еллен Лорд розкритикувала так звані «незграбні контракти». На її думку, краще укладати довгострокові угоди, які б переконали компанії інвестувати у нарощування потужностей. Лорд також вважає, що США повинні допомогти союзникам налагодити власне виробництво американської зброї, поділившись інженерними даними.

«Ми повинні подумати про наших дуже близьких союзників і партнерів. Потрібно зруйнувати перешкоди в питанні пакетів таких технічних деталей, щоб дозволити Австралії, Канаді і Великій Британії почати виробництво, якщо вони хочуть цього. У нас немає товарів тому, що ми їх не виробляємо» , - сказала Лорд.

Politico пише, що американські конгресмени стривожені апетитами суспільства в США, зважаючи на те, що допомога для України коштує мільярди доларів.

«Гадаю, ми всі були дуже вражені українцями. І потрібно їх підтримувати якомога довше. Але я постукала у 80 тисяч дверей. І питання України з’явилася на виборах в Центральному Мічигані. Люди говорили: «Я підтримую їх і хочу, щоб вони досягли успіху. Але коли ми припинимо віддавати мільярди доларів і чи є якийсь кінець?». Тому я думаю, що обрані чиновники повинні чітко пояснити, який план. Крім того, існує певний контингент лівих і правих, які готові порвати з Україною в Конгресі» , - сказала член Палати представників від Демократичної партії і колишній чиновник ЦРУ і Пентагону Елайза Слоткін.

Для ветеранів адміністрації Рейгана, які взяли участь у формі, всі розмови про те, як перемогти Росію, здавалися сюрреалістичними.