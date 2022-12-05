ЗМІ: В Одесі повідомляли про вибухи, у місті проблеми зі світлом і немає води
На тлі нової ракетної атаки по Україні з боку Росії в Одесі повідомляли про вибухи, після яких виникли проблеми зі світлом. Стало відомо про влучання в два об'єкти інфраструктури. У місті знеструмлені всі насосні станції та резервні лінії, водопостачання відсутнє. Також тимчасово припинив роботу електротранспорт, повідомляє Новое время.
Про це йдеться в Telegram-каналі Думська.
"Після вибуху в Одесі у багатьох районах міста пропало світло", — йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що наразі знеструмлені всі насосні станції та резервні лінії.
"Тому водопостачання відсутнє скрізь по нашим споживачам", — повідомляє Інфоксводоканал у Telegram.
Зазначається, що після відновлення енергоживлення ситуація із водопостачанням стабілізується.
У понеділок, 5 грудня, Росія здійснила нову ракетну атаку по Україні. Близько 13:10 в Україні було оголошену масштабну повітряну тривогу, включно з Києвом, в кількох областях чути роботу ППО.
На тлі ракетної атаки повідомляється про нові відключення електроенергії в Одесі, Сумах, Житомирі, Кривому Розі.