Кім: Очікується три хвилі ракетних ударів, перша вже пройшла

Сьогодні, 5 грудня, очікуються три хвилі ракетних ударів з боку Російської Федерації, перша вже закінчилася, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Керівник Миколаївської ОВА зазначив, що вже запущено другу хвилю ракет із Росії у напрямку українських міст.

"Військові працюють. ППО на висоті. Буде три хвилі, але я думаю, що з усім упораємося" , - зазначив Кім.

Нагадаємо, що в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що РФ запустила ракети з Каспійського та Чорного морів. Він попередив, що може бути кілька хвиль запусків.