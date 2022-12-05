ЗМІ: На територію Молдови під час ракетної атаки впала ракета
На територію Бричанського району Молдови під час ракетної атаки російських військ на Україну впала ракета, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомляє видання Moldova Liberă.
Офіційно інформацію підтвердили у Міністерстві оборони Молдови. Впала ракета типу С-300.
На місце падіння ракети виїхали всі екстрені служби.
Нагадаємо, російські військові вдень 5 грудня здійснили масштабну ракетну атаку на Україну. Відомо про перебої з енергопостачанням у Молдові.
Як повідомлялось, 31 жовтня на півночі Молдови впала російська ракета, яку збила українська система протиповітряної оборони.
24 листопада в Молдові знеструмлено близько 90% країни через ракетні удари по Україні.