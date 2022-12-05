Лавров знову заговорив про ризик конфлікту між ядерними країнами

Міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров знову заговорив про ризик конфлікту між ядерними державами, заявивши, що західні держави буцімто "взяли лінію на воєнну конфронтацію" з РФ, повідомляє Європейська правда.

Як пишуть російські ЗМІ, серед яких РИА Новости. Заява Лаврова пролунала у відеозверненні до учасників Московської конференції з нерозповсюдження ядерної зброї.

"В умовах зусиль Заходу зі стримування Росії, серйозну загрозу становить лінія США і НАТО в цілому на фактичну воєнну конфронтацію з нами. Очевидно, що це загрожує прямим зіткненням ядерних держав із катастрофічними наслідками" , - заявив Лавров.

Він поскаржився, що на Заході "зумисно викривлюють" попередження з Москви та звинувачують Росію у риториці погроз.

Лавров додав, що Кремль орієнтується на логіку принципів, закріплени у спільних документах країн ядерної п’ятірки.