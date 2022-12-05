ОВА: Сили ППО збили десятки ракет під час масованої атаки

Протиповітряна оборона почала звітувати про роботу під час масованої атаки Росіян в обід 5 грудня – вже відомо про десятки збитих ракет над Київською, Полтавською та Дніпропетровською областями, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють КМВА, голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Зазначається, що у районі повітряного простору Києва було зафіксовано 10 ракет, з них 9 знищених.

Лунін повідомив, що сили ППО в області відпрацювали "на повну", збили "до 10 російських ракет", прильотів не було.

За даними очільника Дніпропетровщини, захисники з повітряного командування "Схід" збили 15 російських ракет.